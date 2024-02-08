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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس المصريين الأفارقة: قرارات الرئيس خاطبت فئة كبيرة من محدودي الدخل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في توقيت مناسب، حيث كان القطاع الاقتصادي في حاجة إليها، لأنها تشكل غطاء كبيرا للكثير من المواطنين.

وأضاف «الشرقاوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «هذه القرارات بخصوص الحماية الاجتماعية سوف تؤثر على سيولة وانسيابية الأسواق بالمرحلة المقبلة». 
وتابع مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها أمس خاطب فئة كبيرة من محدودي الدخل ومستحقي الحماية المجتمعية، وأصابت كثيرا من أهدافها، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة كبيرة، ولكن هناك حاجة إلى مواصلة آليات السيطرة على التضخم ومواصلة الدولة العمل بالأسلوب المميز المتعلق بإدارة السياسة المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بكبح جماح التضخم وتعزيز القدرات الإنتاجية على المدى القصير والبعيد. 

 

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي محدودي الدخل السياسة المالية والاقتصادية