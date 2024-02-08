كأس موسم الرياض.. مواجهة بطابع الانتقام بين النصر والهلال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، إلى ملعب "المملكة أرينا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الهلال، الذى يصطدم بنظيره النصر فى "ديربى الرياض"، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

ويأمل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفنى لفريق النصر، استغلال حماس لاعبيه لاقتناص لقب البطولة من غريمه في معقله الجديد، والثأر لهزيمته بثلاثية نظيفة فى الدوري، وإيقاف سلسلة انتصارات الزعيم.

وحقق كل الفريقان النصر والهلال على فريق إنتر ميامى الأمريكي، بـ (6-0) و(4-3)، على الترتيب.

وبناءً على تلك النتيجة أعلنت هيئة الترفيه السعودية، المنظمة للبطولة، فإن التعادل في مباراة اليوم يمنح النصر اللقب، بفارق الأهداف عن جاره اللدود.

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز للرد على واقعة البليهي الشهيرة، عندما قام بغرس علم الهلال في وسط ملعب "مرسول بارك" معقل العالمي، بعد تحقيق الفوز بهدفين لهدف، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2021.

حينها نشر البليهي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة وعلق عليها "الأرض أرضي، البليهي بارك".