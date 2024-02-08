فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه في قطاع غزة

استهدفت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، تجمعا لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة ، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن مقاتليها تمكنا "من قنص جندي إسرائيلي بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة، واستهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياتهم العسكرية، في عدد من محاور التقدم بقطاع غزة.

في اليوم الـ124 من الحرب على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ترقب لما سيؤول إليه مقترح الهدنة بعدما سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها للوسطاء وانتظار الموقف الإسرائيلي منه.