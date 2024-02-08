ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه في قطاع غزة

دبابة اسرائيلية
دبابة اسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهدفت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، تجمعا لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة ، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن مقاتليها تمكنا "من قنص جندي إسرائيلي بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة، واستهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياتهم العسكرية، في عدد من محاور التقدم بقطاع غزة.

في اليوم الـ124 من الحرب على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ترقب لما سيؤول إليه مقترح الهدنة بعدما سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها للوسطاء وانتظار الموقف الإسرائيلي منه.

المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة دبابة صهيونية حماس