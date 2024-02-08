"زهور طور سيناء" تحصل على المركز العاشر بالمسابقة الثقافية والقراءة الحرة

فاز الطالب عمر هيثم أبو الفتح، من مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز العاشر في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للعام الدراسي 2023/2024 (مجال الألبوم)، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية) (الإدارة العامة للمكتبات).

وتهدف المسابقة إلى:

١- غرس عادة القراءة والاطلاع لدى التلاميذ والطلاب .

٢- استخدام مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة المدرسية استخدامًا وظيفياً للحصول على المعلومات من مصادر متعددة

٣- إثراء معلومات التلاميذ والطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام المثمر للمكتبة ومجموعاتها .

٤- توعية التلاميذ والطلاب بالنواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأحداث الجارية والقضايا المعاصرة

وتضمنت موضوعات المسابقة:

(أولا) :- تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المدارس الابتدائية)

أ/المجال الأول : - (الألبوم)

قم بإعداد ألبوم تجمع فيه الصور والرسوم عن أهم معالم شمال سيناء

ب/المجال الثاني :- الإبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحه من إبداعك للتعبير عن أضرار تلوث الهواء والماء

(ثانياً) :- طلاب المرحلة الإعدادية

أ/ المجال الأول :- الإبداع الأدبي (المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التالية:-

١- العادات والتقاليد المصرية جزء لا يتجزأ من هويتنا .

٢- الرحمة بالحيوان والرفق به .

٣- التنمر والعدوان والسخرية صفات سيئه تلحق الضرر بالفرد والمجتمع

ب/المجال الثاني :-الأبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحة من خيالك عن العاصمة الإدارية الجديدة عام 2035.

(ثالثاً) :- طلاب المرحله الثانوية

أ-المجال الاول :-

الإبداع الأدبي ( المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها .

٢- مفهوم الملكية الفكرية وأخلاقيات التعامل مع الأفكار والإختراعات المتاحة على الإنترنت.

ب/ المجال الثاني:- البحث (الفردي)

اكتب بحثاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- مكانة مصر في العالم حديثاً وقديماً .

٢- دور المرأة المصرية عبر العصور .

بينما تضمنت شروط الإشتراك في المسابقة:

- تراعى علامات الترقيم بين الجمل.

- تراعى الأصول العلمية في كتابة البحث من حيث إعداد الهوامش ، وذكر المراجع ، وتحديد صفحات الاقتباس ، وقائمة محتويات البحث ، بحيث لا تقل عدد صفحات البحث عن( ١٢) صفحه ولا تزيد عن (١٥) .

- تراعى الأصول العلمية في كتابة المقال بحيث لا يزيد عن صفحتين على الأكثر .

- يراعى تنفيذ أعمال الرسم على ورق موحد مقاس (A4) .

- يراعي في الألبومات (المدارس الابتدائية) ان تكون بسيطه في في حدود إمكانيات الطالب العادية ( مقاس موحد)