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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"زهور طور سيناء" تحصل على المركز العاشر بالمسابقة الثقافية والقراءة الحرة

أطفال مدرسة الزهور
أطفال مدرسة الزهور الابتدائية
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فاز الطالب عمر هيثم أبو الفتح، من مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز العاشر في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للعام الدراسي 2023/2024 (مجال الألبوم)، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية) (الإدارة العامة للمكتبات).

وتهدف المسابقة إلى:

١- غرس عادة القراءة والاطلاع لدى التلاميذ والطلاب .

٢- استخدام مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة المدرسية استخدامًا وظيفياً للحصول على المعلومات من مصادر متعددة

٣- إثراء معلومات التلاميذ والطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام المثمر للمكتبة ومجموعاتها .

٤- توعية التلاميذ والطلاب بالنواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأحداث الجارية والقضايا المعاصرة

وتضمنت موضوعات المسابقة:

(أولا) :- تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المدارس الابتدائية)

أ/المجال الأول : - (الألبوم)

قم بإعداد ألبوم تجمع فيه الصور والرسوم عن أهم معالم شمال سيناء

ب/المجال الثاني :- الإبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحه من إبداعك للتعبير عن أضرار تلوث الهواء والماء

(ثانياً) :- طلاب المرحلة الإعدادية

أ/ المجال الأول :- الإبداع الأدبي (المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التالية:-

١- العادات والتقاليد المصرية جزء لا يتجزأ من هويتنا .

٢- الرحمة بالحيوان والرفق به .

٣- التنمر والعدوان والسخرية صفات سيئه تلحق الضرر بالفرد والمجتمع

ب/المجال الثاني :-الأبداع الفني (الرسوم)

قم برسم لوحة من خيالك عن العاصمة الإدارية الجديدة عام 2035.

(ثالثاً) :- طلاب المرحله الثانوية

أ-المجال الاول :-

الإبداع الأدبي ( المقال)

اكتب مقالاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها .

٢- مفهوم الملكية الفكرية وأخلاقيات التعامل مع الأفكار والإختراعات المتاحة على الإنترنت.

ب/ المجال الثاني:- البحث (الفردي)

اكتب بحثاً واحداً في أحد الموضوعات التالية

١- مكانة مصر في العالم حديثاً وقديماً .

٢- دور المرأة المصرية عبر العصور .

بينما تضمنت شروط الإشتراك في المسابقة:

- تراعى علامات الترقيم بين الجمل.

- تراعى الأصول العلمية في كتابة البحث من حيث إعداد الهوامش ، وذكر المراجع ، وتحديد صفحات الاقتباس ، وقائمة محتويات البحث ، بحيث لا تقل عدد صفحات البحث عن( ١٢) صفحه ولا تزيد عن (١٥) .

- تراعى الأصول العلمية في كتابة المقال بحيث لا يزيد عن صفحتين على الأكثر .

- يراعى تنفيذ أعمال الرسم على ورق موحد مقاس (A4) .

- يراعي في الألبومات (المدارس الابتدائية) ان تكون بسيطه في في حدود إمكانيات الطالب العادية ( مقاس موحد)

 

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المسابقة الثقافية والقراءة الحرة الإدارة العامة للمكتبات الطالب عمر هيثم أبوالفتح المركز العاشر مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء