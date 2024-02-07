موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه، موعد تظلمات الشهادة الاعدادية والمقرر أن تنطلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل 11 فبراير الجاري، عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم الفصل الدراسي الأول بنسبة 80.31%، حيث من المقرر إعلان جدول التظلم غدا بواقع 35 جنية للمادة الواحدة.

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن يكون موعد تظلمات الشهادة الإعدادية، الأحد المقبل، حيث تحددت الرسوم بـ 35 جنيه للمادة الواحدة لمواد الترم الاول وعددها 9 مواد.

أوضحت وكيل وزارة التعليم أن خطوات تظلمات الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة القليوبية كالتالي:

- قيام الطالب بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها

- القيام بسداد قيمة وتكاليف تظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها بقيمة 35 جنيه للمادة الواحدة

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم

- تحديد موعد مراجعة التظلم في الكنترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير ببنها

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجري رصدها للطالب واسترداد المبلغ المدفوع تكاليف التظلم.