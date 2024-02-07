اجتماع تنسيقي بين مجلس اتحاد الكرة وجهاز المنتخب استعدادًا للدورة الودية بالإمارات

عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعًا تنسيقيًا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني؛ للتنسيق لمعسكر الفراعنة المقبل.

وجاء الاجتماع في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.

وأقيم الاجتماع؛ تحضيرًا لمعسكر المنتخب الوطني في شهر مارس المقبل خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦، والذي يقام بالإمارات.

ويشهد المعسكر المقبل في الإمارات، مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة المدير الفني الجديد حسام حسن.

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