السينما ولغة الصورة في ورشة "السيناريو" بمركز الثقافة السينمائية.. صور

يواصل مركز الثقافة السينمائية، بقيادة الكاتبة أمل عبدالمجيد، التابع للمركز القومي للسينما، اليوم الثاني لورشة "السيناريو" المجانية، الذي يحاضرها السيناريست محمود خليل، والتي تضم ٦٠ مشاركا من مختلف الفئات العمرية.

تطرق السيناريست محمود خليل، مساء اليوم الأربعاء خلال المحاضرة الثانية لورشة "السيناريو" لبعض المهام التدريبية على بعض النماذج المطروحة من قبل الحاضرين من حيث الفكرة، والملخص، والشخصيات، وصولا إلى السيناريو النهائي.

وتناول بالشرح السينما ولغة الصورة، منوها أن العالم به عدد كبير من اللغات واللهجات المختلفة؛ أما السينما فلغتها الصورة، فقد اتخذت السينما لنفسها أبجديات الصورة والتعبير بها على الشاشة.

واوضح أن الصورة في تعريفها هي اللغة القادرة على التأثير بالوصول إلى قطاع عريض من الجمهور باختلاف لغاتهم التي يتحدثون بها وثقافاتهم وطبقاتهم وأعمارهم وغيرها، والتي ينتمون إليها، مؤكدا أن الصورة كلغة هي اللغة الأوسع انتشارا في العالم.

وضرب خليل مثالا على ذلك من خلال عرض بعض المشاهد من فيلم "المشبوه" للمخرج سمير سيف، ومن بطولة الفنانين: عادل إمام، وسعيد صالح، وسعاد حسني، وفاروق الفيشاوي، ونعيمة الصغير، وآخرون، بالصورة فقط دون المؤثرات الصوتية، حتى يتمكن الحضور من المعايشة مع الصورة وإعادة صياغتها، ومرة أخرى بالصوت وكيفية وضع الموسيقى التصويرية من خلال مهندس الصوت وليس كاتب السيناريو، ويمكن السيناريست يشير في عمله إلى بعض المؤثرات الصوتية في حالة أنها تخدم العمل الدرامي وتعد جزء من الدراما. كما تطرق خليل لشخصيات العمل الدرامي وتاريخها وكيفية رسمها من خلال الصورة، فكل حدث درامي له مفتاح بصري.

تقام الورشة بواقع أربعة أيام، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع على مدار شهر، وذلك من خلال عدة محاضرات تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة السيناريو.

تأتي ورشة "السيناريو" في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الموهوبين.