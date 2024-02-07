10 اجتماعات لخطة النواب الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المزمع عقد 10 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة تبدأ من مطلع الأسبوع القادم الأحد، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جهاز تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023.

وأوضح «سالم» أن اللجنة تعقد اجتماعًا ثانيًا في نفس اليوم، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023، كما يعقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة –الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023.

وتابع: كما تعقد الاجتماع الرابع يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف أن الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023. أما الاجتماع السادس الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، متابعا: والاجتماع السابع صباح يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023، أما الاجتماع الثامن ظهر يوم الأربعاء الموافق وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الشركة القابضة لكهرباء مصر للسنة المالية 2021/2022.

وقال: إن الاجتماعين التاسع والعاشر: الساعة الواحدة والثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023.