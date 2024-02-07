نتنياهو وبلينكن يجتمعان وكل منهما يعقد مؤتمرًا صحفيًا بشكل مُنفصل في وقت لاحق اليوم

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في لقاء وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمطول والمعمق.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي إن بلينكن عقد كذلك اجتماعا موسعا مع نتنياهو بمشاركة وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي.

وشارك أيضا في الاجتماع رئيس الموساد دافيد برنياع، والشاباك رونين بار، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إلى جانب سكرتير نتنياهو العسكري، وسكرتير الحكومة ومستشار نتنياهو السياسي.

وعن الجانب الأمريكي، شارك مستشار بلينكن السياسي، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط، والسفير الأمريكي في إسرائيل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب الاجتماع مع نتنياهو، قال بلينكن خلال اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين: "علينا جميعا الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات"، مشددا على ضرورة السماح بـ"إدخال المساعدات إلى أولئك الذي هم في أمس الحاجة إليها".

وأعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.، قائلا: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الأسرى".

وسيجتمع بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني جانتس.

وسيعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، يتحدث فيه منفردا ويتوقع أن يتطرق خلاله إلى موقف إسرائيل من رد حماس على مقترح التهدئة وتبادل الأسرى.

ويعقد الوزير الأمريكي الزائر مؤتمرا صحفيا مُنفصلا، في الساعة الثامنة والنصف مساء.