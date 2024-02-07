الإمارات تستضيف الدورة العربية العسكرية الرابعة لتدريب وتحكيم الخماسي

تستضيف القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدورة العربية العسكرية الرابعة لتدريب وتحكيم رياضة الخماسى العسكري، خلال الفترة من 11 وحتى 17 فبراير الجارى 2024 بمدينة أبو ظبى، وذلك تحت رعاية مركز التربية الرياضية العسكرى بالإمارات.

يشارك فى الدورة دارسين من 8 دول من الأعضاء بالجمعية العمومية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية هم: الأردن، السعودية، قطر، تونس، الكويت، المغرب، البحرين، والإمارات (منظم الدورة).

يشرف على الدورة العقيد الركن خالد الزعابى قائد مركز التربية الرياضية العسكرى بدولة الإمارات - عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية، المشرف الإدارى على الدورة، والعميد عمرو درويش ( مصر ) عضو اللجنة الفنية للإتحاد - المشرف الفنى على الدورة، والعميد جو ماجد النعيمى ( قطر ) عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد - المشرف الإعلامى على الدورة، ومن الأمانة العامة للإتحاد العربى للرياضة العسكرية المستشار محمد لامين الداه رئيس قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، والسيد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد.

تهدف الدورة تزويد المنسبين بالخبرات العملية والنظرية، وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال تدريب وتحكيم رياضة الخماسى العسكرى والخماسى الحديث، إعداد المنسبين بحيث يكونوا قادرين على القيام بمهام تنظيم وإدارة بطولات الخماسى العسكرى، تعلم المهارات الأساسية لرياضة الخماسى العسكرى، التعرف على مبادئ وطرق التدريب والتنظيمات الخاصة برياضة الخماسى العسكرى والخماسى الحديث.

وتتضمن الدورة محاضرات عملية ونظرية لإعداد الدارسين فى مجال تدريب وتحكيم رياضة الخماسى العسكرى.