برلماني: قرارات السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية صدرت في توقيت مناسب

أشاد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بحزمة القرارات الهامة التي أصدرها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

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وأكد "اللمعي" أن هذه القرارات التي تضمنت فئات المجتمع المختلفة من الموظفين، وأصحاب المعاشات، جاءت في وقت المناسب لصالح المواطنين.

وشدد على أن الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.