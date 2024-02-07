لماذا وصفت مريم فخر الدين فاتن حمامة بالاقل موهبة والأوفر حظا

يعد الخلاف بين الفنانة مريم فخر الدين والفنانة فاتن حمامة من أبرز خلافات الوسط الفني في الزمن الجميل، وظل الخلاف حتى قبل وفاتهما بوقت قصر، كانت مريم فخر الدين تتحدث عن هذا الخلاف وعن علاقتها بفاتن حمامة في كل لقاء تلفزيوني تظهر فيه رغم زواجهما لفترة من الشقيقين محمود ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار، ويعتقد البعض انه ربما يكون السبب في ابراز هذا الخلاف وعلى الرغم من ان الفنانة شادية كانت متزوجة من الشقيق الثالث الفنان صلاح ذو الفقار الا ان علاقتها كانت طيبة معهم ولم يظهر لها خلاف معهم في العلن.

في أحد اللقاءات للراحلة مريم فخر الدين في برنامج مع الإعلامية صفاء أبو السعود وصفت الفنانة فاتن حمامة بالمحدودة في التمثيل قائلة: "متقدريش تنبهري بيها على عكس هند رستم لو قاعدة ساكتة كدة عادي هتنبهري، وشادية من ناحية التمثيل أشطر مننا احنا التلاتة وفاتن اقل جودة فينا ولكن فاتن كانت الاكثر ذكاء"

واشارت الى انه لم توجد نوع من الغيرة بينهم الثلاثة في فترة زواجهم ٣ اشقاء ووضع اسم شادية وفاتن حمامة على الاعمال قبل اسمها كان بسبب الاقدمية وهي تحترم الاقدمية.

وعن وصف فاتن حمامة بـ"سيدة الشاشة العربية"، رفضت مريم فخر الدين اعطاءه لفاتن حمامة مؤكدة ان سعاد حسني هي من تستحق اللقب عن جدارة لان لديها اعمال وادوار تفوق تاريخ فاتن حمامة قائلة: "إذا كانت فاتن حمامة سيدة الشاشة فهل احنا خدامينها"، وتسبب هذا التصريح في هجوم كبير على مريم فخر الدين

وعن ارتفاع اجر فاتن حمامة بين نجمات جيلها اكدت مريم فخر الدين ان السبب في الاقدمية وظهورها على الشاشة قبلهن لذلك استحقت الأجر الأعلى ومن بعدها شادية.

ورغم تصريحات مريم فخر الدين المستمرة التي تهاجم فيها فاتن حمامة إلا انها اكدت على العلاقة القوية التي جمعتها بها ومع شادية ايضا وانهم اعتادوا التجمع والسهر في منزلها واعداد الطعام والرقص اثناء غياب زوجها محمود ذو الفقار، واستمرت في تصريحاتها قائلة: فاتن حمامة لا تستطيع تقديم دور الأميرة مثلما اقدم الادوار البسيطة جدا" مشيرة الى ان ساعدها في النجومية"طريقتها المختلفة في العمل ومخها النضيف" -على حد قولها-.

كانت ترفض مريم فخر الدين لقب سيدة الشاشة العربية بشدة قائلة: "يعني انا مثلا وشادية جربوعات، هند رستم وماجدة وسعاد حسني،هي الريسة بتاعتنا واحنا العوالم بنغني وراها، كلنا عندنا حاجات جميلة مفيش داعي لالقاب مستفزة"، وكانت تصريحاتها قوية ومثيرةللجدل وعندما صدم الناس والاعلام منها اكدت انها لم تقصد الهجوم على فاتن حمامة وانها زميلة عزيزة قائلة: "بنتها ابنة عم ابنتي" فلم اقصد الهجوم اقصد رفض الالقاب.

ومن التصريحات القوية ايضا انها وصفت جمالها بجمال الملوك اما فاتن حمامة جمالها "جمال فلاحين"، وهو الأمر الذي اغضب فاتن حمامة وردت عليه قائلة: "علمونا أهلنا في الفلاحين مانردش على الكلام الفاضي"، وهي الجملة الشهيرة والوحيدة التي ردت بها على سيل التصريحات التي تهاجم فيها مريم فخر الدين فاتن حمامة.