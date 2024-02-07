ماس كهربائي وراء حريق سوق خضروات شارع المحطة بالجيزة

شهدت منطقة شارع المحطة بالجيزة حادث حريق مروع في أحد محلات الخضروات، حيث اندلعت النيران بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية.

بدأ الحادث عندما تلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل سوق خضروات بالمنطقة، وعلى الفور، هرعت قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على الحريق الذي اندلع في محل خضروات يعود ملكيته للمواطن يدعي "جلال.ح" 52 عامًا.

وفور وصول فرق الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي امتد لأربعة عربات خضار خشبية، وبسؤال صاحب المحل، أكد أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن النيران اندلعت نتيجة لماس كهربائي، وتم استدعاء الجهات المعنية لفحص آثار الحريق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.