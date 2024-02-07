15 فبراير.. رانيا يحيى تضيء حفل عيد الحب ببيت السحيمي

عازفة فلوت من طراز فريد، تعزف ألحانها كفراشة تُحلّق بين حقول الأزهار، قدمت عددًا من الحفلات الفنية المتميزة التي عزفت خلالها مقطوعات من الموسيقى العالمية أثرت بها القلوب، وسحرت العقول، إنها الفنان الدكتورة رانيا يحيى، التي ستحيي حفلاً موسيقيًا بمصاحبة فرقتها، مساء الخميس 15 فبراير، ببيت السحيمي، احتفالًا بـ"عيد الحب".

بوستر حفل عيد الحب

عُرفت رانيا يحيى كعازفة بارعة، بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995م، ولكنها على الجانب الأكاديمي شغلت منصب رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. كما عُرفت بمواقفها الداعمة لقضايا المرأة من خلال عضويتها بالمجلس القومي للمرأة، كمقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس. وهي أيضًا الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الفنون لهذا العام 2023. وتكليلًا لنجاها ومشوارها العلمي والأكاديمي المُتميز، تشغل الآن منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

عازفة متميزة

مثلت رانيا يحيى مصر في كثير من المحافل الدولية وحصلت على كثير من الجوائز والتكريمات، وحققت إنجازات متميزة خلال عام 2023، حيث فازت بجائزة الدولة للتفوق في الفنون ونالت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية، كما تم تكريمها في مهرجان "بابل" الدولي الخامس عشر في العراق، بحضور وزير الثقافة العراقي وشخصيات دبلوماسية وعامة.

مشاركات فنية عالمية

خلال مسيرتها الفنية والمهنية، كُرمت ومُنحت العديد من شهادات التقدير من أكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، والجامعة الأمريكية، وجمعية كتاب ونقاد السينما، واتحاد كتاب مصر، والمركز القومي للموسيقى والمسرح والفنون الشعبية.

رانيا يحيي في إحدى حفلاتها الفنية

للدكتورة رانيا يحيى العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات، ومن أبرز مؤلفاتها، "غذاء الروح"، و"موسيقى أفلام يوسف شاهين"، و"سحر الموسيقى في أفلام صلاح أبو سيف"، و"نغمات على شاطئ الواقعية"، و"المسرح البوليفوني فنون ما بعد الحداثة"، وغيرها من المؤلفات.