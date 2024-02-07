بعد مواجهة مالى.. كوت ديفوار عينه على النهائى الخامس أمام جمهورية الكونغو

لا صوت يعلو الليلة فى كوت ديفوار والقاراة السمراء، فوق استضافة منتخب ساحل العاج، لنظيره جمهورية الكونغو، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2022.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لدور نصف النهائى، بعد الفوز على نظيره مالى فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية، فى مباراة دراماتيكية، شهدت فوز أصحاب الأرض والجمهور بهدفين لهدف، رغم طرد أحد لاعبيهم فى نهاية الشوط الأول.

ويسعى منتخب ساحل العاج، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور، والدفعة القوية من المباراة السابقة، للتأهل لنهائى الكان للمرة الخامسة فى تاريخه، وحصده للبطولة للمرة الثالثة.

بينما تأهل منتخب جمهورية الكونغو لنصف النهائى، بعد تحقيق الفوز فى الجولة السابقة على نظيره غينيا، بثلاثة اهداف لهدف، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا".

ويأمل منتخب جمهورية الكونغو للتأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، وحصد اللقب للمرة الثالثة أيضاً.