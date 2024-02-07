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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طلاب "علوم وهندسة الحاسب بالمنصورة" يجتازون المسابقة الإقليمية لأكاديمية "هواوي"

طلاب جامعة المنصورة
طلاب جامعة المنصورة الجديدة الفائزون بمسابقة هواوي
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أعلنت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية، اجتياز عدد من الطلاب الاختبار النهائي لمسابقة هواوي الإقليمية والحصول على (ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية) وذلك كأول مشاركة مثمرة لهم في مسابقة هواوي العالمية  تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور إبراهيم فتحى معوض، عميد الكلية ورئيس أكاديمية هواوي بالجامعة والدكتور خالد فؤاد مدير برامج الكلية، وإشراف الدكتورة آية محمد الزغبي، مدير أكاديمية هواوي بالجامعة.

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها اليوم، أن طلاب الكلية قد بذلوا مجهودا مكثفا لاجتياز هذا الاختبار في فترة زمنية وجيزة بعد الإعلان عن المسابقة وذلك أثناء زيارة فريق شركة هواوي العالمية للكلية ضمن فعاليات تفعيل بروتوكول التعاون بتاريخ 27/11/2023.

واجتاز الاختبار النهائي كلا من الطلاب باسل عبد المقصود والحصول على  ميدالية ذهبية، ويمني علي جاد السعيد، حصلت علي ميدالية فضية، وكارين يوسف جرجس، حصلت علي ميدالية برونزية.

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