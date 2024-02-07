المحور الاقتصادي على مائدة مناقشات 42 حزبا سياسيا بتحالف الأحزاب المصرية.. اليوم

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا سيعقد اجتماعا مساء اليوم بمقر التحالف بوسط القاهرة لمناقشة رؤية التحالف وخاصة المحور الاقتصادي في ضوء الدعوى التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب تيسير مطر ،إن اجتماع التحالف اليوم سيضم رؤساء أحزاب التحالف لوضع رؤية مشتركة للتحالف تجاه القضايا الاقتصادية الراهنة، وسبل الخروج منها وإيجاد حلول لها.