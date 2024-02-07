تواصل أعمال التبطين ورفع النواتج على ترعة منية الواط بالعراقية

تواصلت اليوم أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابعت منال عبده نائب رئيس المدينة و محمود أبو سماحه رئيس الوحدة القروية بكفر عشما أعمال تبطين ترعة منية الواط بقرية العراقية، ورفع نواتج التبطين على جانبي الترعة لتوسعة الطريق أمام حركة المرور، وذلك ضمن جهود الدولة للتقليل من كميات المياه المهدرة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.

كما تواصلت الأعمال اليومية لري أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بالمدينة وقرى المركز تنفيذاً لتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالرعاية المستمرة للأشجار حفاظاً على سلامتها لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سواء من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.