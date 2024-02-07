غدا.. متحف الطفل ينظم معرض للفنون والحرف التراثية

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) معرض الفنون والحرف التراثية في دورته التاسعة والذى يهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى.

ويفتتح معرض الفنون والحرف التراثية يوم غد الخميس الموافق 8 فبراير 2024 بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فى مصر الجديدة ويستمر حتى السبت الموافق 10 فبراير 2024 حيث يستقبل زواره اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

وقال الدكتور نبيل حلمى إن معرض الفنون والحرف التراثية ينظم بالتعـاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمعية التراث القبطي ، ومؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة، ومن محافظة المنوفية تشارك مبادرة إبداعات حواء .

وأضاف حلمى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم العديد من الفاعليات معرض منتجات الحرف التقليدية مثل الخيامية والتلي والصدف والجلود الصناعية والطبيعية والجوبلان والإكسسوارات والتطريز إلى جانب معرض للكتاب وورش عمل فنية وحرفية للأطفال تتنوع بين الكليم والحصير والخزف والحلي والخيامية.

وخلال المهرجان يستقبل متحف الطفل عرض لفرقة النيل للتراث النوبي يوم الخميس 8 فبراير وعرض آخر لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة يوم السبت 10 فبراير.

كما يشارك فى معرض الفنون والحرف التراثية مؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة بمنتجات أبنائها من الكليم والسجاد، وتعرض جمعية التراث القبطي مجموعة متنوعة من الأيقونات القبطية كما تقدم مبادرة إبداعات حواء معرض للكروشيه والخرز والجلود والإكسسوارات والعطور.

وتتضمن فعاليات هذا العام في معرض الفنون والحرف التراثية تقدم ورشة حكي من التراث للأطفال، إلى جانب معرض البيع، يشترك الزوار مع العارضين فى تنفيذ ورش عمل متنوعة ومتخصصة للحصير والنسيج والخيامية والخزف وفنون التريكو والكروشيه لتعلم مبادئ هذه الحرف والفنون.