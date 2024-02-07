رئيس جاسكو: توسعات محطة ضواغط دهشور ضمن الحلول الذكية لخفض الانبعاثات

أكد المهندس ياسر صلاح رئيس شركة الغازات الطبيعة جاسكو، أن مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور يهدف إلى رفع قدرة المحطة بأكثر من ثلثى القدرة الحالية لها، موضحًا أن مشروع التوسعات التى سينتج عنها زيادة كميات الغاز الطبيعي المدفعة لمنطقة جنوب الوادى من 28 مليون متر مكعب يومياً لتصل إلى 46.2 مليون متر مكعب يومياً ، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات استهلاك الغـاز (الكهرباء ، الصناعي ، التجاري والمنازل) ، وكذلك احتياجات شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) .

وأضاف خلال الجولة التفقدية لوزير البترول بمركز التحكم الآلي بالمحطة أن المشروع أحد الحلول الذكية وأكثرها استدامة في الشرق الأوسط اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً حيث سيتم إضافة وحدتى ضواغط ، إحداهما تعمل بتوربينة غازية والأخرى تعمل بضاغطين كهربائيين ، على أن يتم توليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل الوحدة السادسة عن طريق الاستفادة من الحرارة المهدرة من عوادم التوربينات الغازية وإعادة تدويرها من خلال تركيب وحدات استرجاع الحرارة المهدرة على التوربينات الغازية الأربعة القائمة وعلى التوربينة الغازية الخامسة الجديدة حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا دورة رانكين العضوية، بالإضافة لما ينتج عن المشروع من خفض فى الانبعاثات الكربونية سنوياً.