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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. إقبال التايوانيين على تربية حيوان أليف بدلا من إنجاب أطفال بسبب غلاء المعيشة

إقبال التايوانيين
إقبال التايوانيين لتربية حيوان أليف بدل إنجاب أطفال
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا بعنوان "غلاء المعيشة يدفع التايوانيين لتربية حيوان أليف بدل إنجاب أطفال".

ويظهر الفيديو، إقبال التايوانيين على شراء واقتناء وتربية الحيوانات الأليفة، وخاصة الشباب منهم، بدلًا من إنجاب الأطفال.

فيما كثرت المعارض التي تقدم أحدث الإكسسوارات لتزيين القطط والكلاب، حيث أصبحت تربية الأطفال في ظل انخفاض الدخل والمقدرة الشرائية كابوس العديد من التايوانيين، الذين يخشون العبء الاقتصادي والنفسي للإنجاب، وفضلوا الاتجاه نحو تربية حيوان من أجل الرفقة.

ووفقًا لمعهد تايوان للأبحاث الاقتصادية (TIER)، فأنه من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات والخدمات المتعلقة بالحيوانات بشكل سنوي، حيث بات أصحابها في الجزيرة ينفقون سنويا ما يقارب 893 دولاراً أمريكياً، وسوف يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة في تايوان، عدد الأطفال بحلول عام 2027.

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