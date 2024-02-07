وكيل تعليم شمال سيناء يلتقي بطلاب الفوج الثاني المشاركين في برنامج الرحلات القومية

التقى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم بطلاب الفوج الثاني المشاركين في برنامج الرحلات القومية بحضور محمود جمعة الموجة العام للتربية الاجتماعية، وذلك قبل سفرهم لزيارة معالم القاهرة الكبرى تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وحث وكيل الوزارة الطلاب على الاستفادة من هذه الرحلات بالتعرف على أماكن جديدة وتكوين صداقات جديدة، على أن يكونوا خير سفراء للمحافظة ويظهروا السمات الشخصية للشعب السيناوي المحب لبلدة والغيور عليها.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالطلاب وتنمية الوعي القومي لديهم، وتزويدهم بالمعلومات والحقائق عن عاصمة دولتهم "القاهرة الكبرى"، كما تزودهم بالمعلومات الثقافية لديهم.