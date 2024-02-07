الكرملين: أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير ولا تزال ملحة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير ولا تزال ملحة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال بشأن أهداف العملية العسكرية الخاصة حاليا: "الأهداف لم تتغير وجميعها معروفة جيدا وتظل جميعها ملحة".

وأضاف المتحدث أن هذه الأهداف هي نزع سلاح أوكرانيا وضمان سلامة الأشخاص، الذين يعيشون في المناطق التي أصبحت بالفعل مناطق روسية، وحمايتهم من الهجمات المباشرة وإنقاذ حياتهم".

وتابع: "الهدف العام للعملية العسكرية هو ضمان أمن روسيا على خلفية محاولات تغيير الوضع المحايد لأوكرانيا وجرها إلى حلف شمال الأطلسي وزيادة إحكام البنية التحتية العسكرية لحلف "الناتو" على حدود بلدنا".

في سياق آخر، قال المتحدث إن موسكو تتابع مجرى التحقيقات في تفجيرات خطوط أنابيب نقل الغاز" التيار الشمالي"، مضيفًا: "روسيا تتابع مجرى التحقيقات في تفجيرات "التيار الشمالي".

ولفت إلى الدول التي تجري التحقيقات رفضت مشاركة بلاده المعلومات عن الحادث.

وأضاف: "لقد طلبنا غير مرة معلومات حول التقدم المحرز في التحقيق وحول ما تم اكتشافه، ولكن تم رفض مشاركتنا المعلومات وما زال الرفض قائمًا حتى الآن"، مشيرا إلى أن الدول القائمة على هذه التحقيقات تفضل الآن إغلاق هذه القضية ببساطة.

وكان مكتب المدعي العام السويدي، ماتس لجونجكفيست، قد أعلن في وقت سابق من اليوم وقف التحقيق في تفجيرات " التيار الشمالي"، لافتًا إلى أن بلاده فشلت في تحديد المشتبه بهم.