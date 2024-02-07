رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات، وذلك فى إطار دعم التعاون المشترك بين الطرفين ومتابعة مايقدمه مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتورة هبة صالح مشيدا بما يقدمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI من خطط تدريبية متنوعة يتم التركيز فيها على بناء مصفوفة المهارات لدى الشباب من مختلف التخصصات واستحداث برامج وتخصصات تقنية، لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين في سوق العمل الحر، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو عصر التحول الرقمى تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى طريق تأسيس الجمهورية الجديدة.

هذا وتناول اللقاء بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمنية نور مدير المركز بالمنوفية استعراض للدورات التدريبية التى يقدمها المركز لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة المنوفية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

واختتم اللقاء بتبادل درع الجامعة ودرع معهد تكنولوجيا المعلومات تقديرا لما يقدمه الطرفان من دعم وتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.