السبت.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر عرض الفيلم الروائى القصير "الاختيار" إخراج البرت جميل والذي يناقش هوس أحد الشباب باستخدام السوشيال ميديا وما يترتب عليه من آثار سلبية، والفيلم الروائى القصير "فومو" إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال ميديا على الأشخاص وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة.

كما يعرض الفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة، والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيادين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى "مر بطعم الشكولاتة" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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