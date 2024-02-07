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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بقيمة 75 جنيها للجرام مقارنة بأسعاره أمس، في بداية تداولات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، وتشهد أسواق الذهب المصرية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراجع سعر جرام الذهب بنحو 500 جنيه على مدار الأسبوع.

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولا وانتشارا في السوق المصرية” نحو 3630 جنيها للبيع و3555 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم نحو 3771.5 جنيه للبيع، و3666.75 جنيه للشراء.
 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم الأربعاء نحو 3111 جنيها للشراء. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا وفئة بين الأعيرة المتداولة في السوق ، فسجل 4149 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية اليوم 2400 جنيه للبيع، و2333.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم، 2057.25 جنبها للبيع و2000 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم 1542.75 جنيه، وللبيع و1500 جنيه للشراء . 

وسجل سعر الجنيه الذهب (يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) 28800 جنيه للبيع و28000 جنيه  للشراء.

وسجلت سعر أونصة الذهب (وتزن حوالي 31.1 من الذهب) 2035 دولارا للبيع، 2034 دولارا للشراء.

وعن سعر الذهب في البورصات العالمية، عانت الأسواق من انخفاض كبير خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. 

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولارا للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2036 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولارا للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%.

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وسجلت أسعار الذهب عالميا أعلى مستوى عند 2036 دولارا للأونصة.

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