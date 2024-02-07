تواصل فعاليات الملتقى 15 لثقافة وفنون المرأة بالمحافظات الحدودية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة فنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر، الذي يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي.

وفي زيارة الملتقى لمركز الحرف اليدوية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد قال محمد عبد الله مدير المركز: إن المركز يعتبر بمثابة المزار السياحي البيئي الأول على مستوى المحافظة، حيث تبلغ نسبة الوادي ٤٤.٦٪ من مساحة مصر، و٣٧٪ من مساحة الوادي تتكون من أحجار الطفلة التي تأتي من الجبل ويتم إنزاله في أحواض مياه حتى يتفكك ثم يتم تصفيته وتنقيته، بدون أي إضافات كيميائية، ويوجد الصلب وألوانه الأصفر والأحمر والأسود والرمادي، بينما السائل من اللون الوردي.

وأضاف "عبد الله": تتعدد التصميمات المستخدمة التي تعبر عن التراث الواحاتي، والوحدات الزخرفية لبيئة الواحات، وورقة الزيتون، ورقة شجرة الدوم، الشمس، المثلثات والمستطيلات للبيت الواحاتي وذلك من خلال ورش الزخرفة ونحت وتفريغ المنتج حسب الشكل المطلوب.

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