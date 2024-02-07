"الطاقة الذرية" تحذر من سلامة محطة "زابوريجيا" النووية

وجه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحذير من سلامة وأمن محطة "زابوريجيا" النووية، ودق ناقوس الخطر بشأن التخفيض الكبير لأعداد الموظفين في المحطة.

وقال غروسي، الذي وصل العاصمة الأوكرانية، كييف، أمس، للقاء قادة وزارة الطاقة، وهيئة التفتيش التنظيمية النووية، وشركة "إنرجواتوم" الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية، إن الوضع الأمني بمحطة زابوريجيا لا يزال هشًا، وسط التقليص المثير للقلق لعدد الموظفين.

وتهدف زيارته إلى تقييم تأثير التقليص الأخير لعدد موظفي "زابوريجيا"، وقال: "كانت هذه المنشأة الضخمة تضم حوالي 12 ألف موظف.. الآن، تم تخفيض العدد إلى ما بين ألفين و3 آلاف، وهو انخفاض حاد للغاية في عدد العاملين".

وأضاف: "بالنسبة للعامل البشري، لتشغيل المنشآت الكبيرة، والمتطورة للغاية، تحتاج إلى عدد معين من الأشخاص، الذين يؤدون وظائف محددة مختلفة".

وتابع: "حتى الآن، الوضع مستقر، لكنه استقرار حساس للغاية. لهذا السبب، أحتاج إلى أن أرى بنفسي ما هو الوضع، وما هي الآفاق فيما يتعلق بالتوظيف، على الأمدين المتوسط والبعيد أيضًا".