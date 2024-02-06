نسرين طافش: دوري في السيستم يجمع بين الكوميدي والرومانسي

قالت الفنانة نسرين طافش خلال حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “السيستم”: إنه حدثت انتعاشة في الفترة الماضية بالسينما ومعها فرص للفنانين لذا هي سعيدة للغاية بنشاطها السينمائي هذا العام حيث قدمت ثلاثة أعمال، وقد أعجبت بشخصيتها في الفيلم وتعاملت مع الجانبين الرومانسي والكوميدي فهي تقدم شخصية أمرأة مهووسة بالأبراج وتقيم كل من حولها من خلالها بل إنها حصلت على الطلاق من زوجها بسبب برجه وتُصاب بعقدة من الرجال بسبب الأبراج.

واستطردت قائلة إن المنتج اتصل بها وكان من المفترض أن يبدأ التصوير الصيف الماضي ولكنه تأجل لأسباب تقنية، ثم بدأ فريق العمل في ضبط الشخصيات داخل السيناريو وهذا أمر صحي ومطلوب في أي عمل جديد حتي يبدأ، وكل شئ جاهز.

وتابعت: ثم عاودوا الاتصال بها بعد الصيف ليبدأ العمل بعد اكتمال التعديلات وكذلك اكتمال الكاست الذي سيشارك في الفيلم.