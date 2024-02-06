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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت مساعدين للوزير، وذلك لسد الدرجات الشاغرة بالخروج على المعاش أو الوفاة.

شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة وتصعيد اللواء علاء بشندي مديرا لمباحث العاصمة، وتعيين اللواء حازم عز العرب، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، بدلًا من اللواء طارق مرزوق، الذي بلغ السن القانونية.

كما شملت الحركة تعيين اللواء تامر مخيمر، مساعدًا للوزير للتدريب، واللواء منتصر عويضة، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أحمد يوسف، مدير معهد مندوبي الأمن.

تعيين حركة تنقلات محدودة اشرف الجندي مديرا لامن القاهرة اللواء علاء بشندي مديرا لمباحث العاصمة اللواء حازم عز العرب