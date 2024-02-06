"الملك لير" تحيى ذكرى ميلاد أحمد فؤاد سليم

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي اختاره المخرج يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "المصير"، ويعد بمثابة نقطة التحول في مشواره الفني، فقدم العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح، والسينما، والتليفزيون، والإذاعة، والتي تظل حاضرة في أذهان الجميع.

ولد ابن محافظة الشرقية، أحمد فؤاد سليم في السادس من فبراير عام 1957، وكانت المرحلة الإبتدائية هي نقطة الإنطلاقة نحو الفن، فانضم لفريق التمثيل بالمدرسة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في عام 1978، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية سواء بمسرح الدولة والقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: سنوحي، وحسن ونعيمة، وجواز على ورقة طلاق، وعرابي زعيم الفلاحين، ويا طالع الشجرة، وتحب تشوف مأساة، واتنين تحت الأرض، ومشعلو الحرائق، ورحلة حنظلة، وأطياف المولوية، والصعايدة وصلوا، ودستور يا أسيادنا، والملك لير.. وغيرها من المسرحيات التي نالت استحسان الجمهور.

الملك لير

تعد مسرحية "الملك لير" واحدة من أبرز الأعمال المسرحية الكلاسيكية للكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، التي قدمت على خشبة المسرح القومي عام 2001، وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، ومن بطولة الفنانين: يحيى الفخراني، وأشرف عبدالغفور، وأحمد عبدالحليم، وأحمد سلامة، وريهام عبدالغفور، وفاروق عطية، وسلوى محمد علي، وعهدي صادق، ومروة عبدالمنعم، وآخرون، ومن ترجمة فاطمة موسى، وإخراج أحمد عبدالحليم.

في حين أعاد إخراجها مرة أخرى على مسرح القطاع الخاص "كايرو شو" المخرج تامر كرم في العام 2019، بمشاركة كوكبة من الفنانين وهم: يحيى الفخراني، وريهام عبدالغفور، وأحمد صبري غباشي، وأيمن الشيوي، وحمادة شوشة، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم في دور "كينت"، وأحمد عزمي، وفاروق الفيشاوي، ونضال الشافعي، وثراء جبيل، وآخرون.

العرض تدور أحداثه حول الملك لير الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة، ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه، فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردا والدهما، فتتوالى الأحداث.

نال أحمد فؤاد سليم العديد من الجوائز والتكريمات عن مجمل أعماله وكان آخرها تكريمه من مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، التي أقيمت العام الماضي برئاسة الفنان محمد رياض وإهدائه درع المهرجان، وشهادة تكريم تقديرا لمشواره الفني.