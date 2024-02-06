الطلائع يصعد لنهائي كأس الرابطة على حساب المصري

واصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم عروضة القوية وانتصاراته فى كأس الرابطة، ليصل إلى نهائى البطولة، بعد فوزه على المصرى البورسعيدي 3 / 1 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة المربع الذهبى للبطولة.

قدم لاعبو طلائع الجيش عرضًا جيدًا طوال شوطى المباراة، وكان خط الدفاع والحارس المتألق محمد شعبان من نجوم المباراة، حيث تصدى شعبان لضربتى جزاء منح بهم الفوز والصعود لطلائع الجيش لنهائى البطولة منتظرًا الفائز من الإتحاد السكندري وسيراميكا فى النهائى.

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما تقدم جودين شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 14 من عمر المباراة، وتعادل صلاح محسن للمصري في الدقيقة 73 من المباراة .

ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح ويفوز طلائع الجيش 3 / 1.

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة فى مجمل أحداثها حاول كل فريق السيطره والاستخواذا على الكرة خاصة فى الشوط الثانى، واضاع مهاجمو الفريقين عدة فرص مؤكدة على المرميين.

ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ويصعد للنهائي.

تشكيل الفريقين

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من: فى حراسة المرمى محمد شعبان، وفى الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد متع، وفى الوسط: فريد شوقي، عبد الرحمن شيكا، حميد ماو، وفى الهجوم: يسري وحيد ، موسى دياوارا وجودوين شيكا.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي فى حراسة المرمى: محمود جاد، وفى الدفاع: كريم العراقي ـ أحمد منصور ـ عمرو موسي ـ باهر المحمدي، وفى الوسط: ميدو جابر ـ محمود حماده ـ عمرو سعداوي ـ سمير فكري ـ معتز زدام ، وفى الهجوم: محمد الشامي