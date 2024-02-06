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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تفاصيل جديدة بشأن ميكنة النظام الإداري لنقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
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كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن بدء النقابة في اتخاذ إجراءات بشأن تطوير خدماتها الداخلية، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وبالفعل عقدت لقاءً مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام، لوضع التصوّر، والبدء في وضع النظام والتطوير.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة بحثت مع متخصصين؛ لربط النظام الداخلي للنقابة في نظام إلكتروني موحّد، منها تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، والصفحات الإلكترونية، والخدمات المُقدّمة مثل مشروع العلاج، والمشاركة في الدورات التدريبية وغير ذلك، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يُسهّل على الزملاء الحصول على الخدمات الإدارية المختلفة.

وتابع: "بدأنا بالفعل دراسة ذلك، بحيث يتم تنفيذه العام الجاري، خاصة وأن نقل البيانات سيتكلف وقتًا كبيرًا، وجزء من ذلك سيكون لحماية البيانات".

الصحفيين الصحفي عبدالرحمن البشاري الصحفي خالد البلشي