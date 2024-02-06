بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا.. تنظيم قافلتين طبيتين لدعم 232 مريضًا بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان اليوم الثلاثاء فى تنظيم قافلتين طبيتين استهدفا توقيع الكشف الطبي على 232 مريضا بقرى شمس الدين وعزبة دكتور عبدالرازق وعزبة العرب مركز بني مزار، وقرى المحرص وقلندول وعزبة البرنسات مركز ملوي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

مشيدًا، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت قيادة الاستاذ ياسر بخيت لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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