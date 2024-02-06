بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالأقصر

تنشر «البوابة نيوز» نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الأقصر، للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024 بعد أن اعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، بنسبة نجاح 76.10%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 76.10% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024.

ومن جانبه هنَّأ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة اجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.

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