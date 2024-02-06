كأس آسيا.. تشكيل هجومي متوقع لمنتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية

لأصوت يعلو الليلة في قارة آسيا فوق صوت انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفها قطر، ففى تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، يلتقى منتخب الأردن بنظيره كوريا الجنوبية، على ملعب "استاد أحمد بن على المونديالي".

وتأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره طاجستان بهدف دون رد جاء عن طريق الخطأ.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الأردني هذا اللقاء، معتمداً على تشكيل المواجهة السابقة أمام منتخب طاجستان، بالضغط المتقدم على لاعبي كوريا الجنوبية واستثمار عامل السرعة الذي تمتاز به منظومته.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب ديارا، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من مواجهة قطر وإيران، ويسعى المنتخب الأردني لمواصلة رحلته الرائعة في الحدث القاري أملاً بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته فى بطولة كأس آسيا.

وتعتبر تلك المباراة تاريخية بالنسبة للمنتخب الأردني، لم تتكرر من قبل، حيث كان أفضل إنجاز وصل إليه هو وصوله إلى دور الثمانية، واليوم أصبح مرشحا للوصول لنهائي البطولة.

وأصبح المنتخب الأردني أكثر ثقة بعد تأهله فى المباراة الماضية، وعلى إثرها طوى منتخب الأردن هذه الصفحة ، وأصبحت حساباته ترتكز على التمسك بأمل بلوغ المباراة النهائية.

