واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
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ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.