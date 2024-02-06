خلال الاجتماع الدورى.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولى القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أنيس محمد منير الشعبة الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأضاف عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الاجتماع تناول موقف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، متمثلة في عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، مشيرًا إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها بهدف تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين.

وأضاف عبد الباقي، أن الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، لتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.