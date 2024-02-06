ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة “PROFESSOR – B” والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 151 م وعرضها 23 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ5768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29378 طن تشمل 1910 طن رمل و18931 طن يوريا و3650 طن ملح معبأ و4887 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طن تشمل 18906 طن ذرة و 18879 طن قمح و1434 طن خشب زان و 12041 طن خردة و1439 طن زيت طعام و4950 طن ابلاكاش و1538 طن حديد و 3708 طن مواسير و 2800 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 836 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88235 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا .

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة .

نجح ميناء دمياط في استقبال أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمراراً لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية .