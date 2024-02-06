ياسر إدريس يشيد بجهود عبد الفتاح رجب لتأسيس مقر اللجنة الأولمبية

أشاد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بمساهمة المهندس عبد الفتاح رجب رئيس اتحاد الفروسية السابق فى ترميم وتأسيس وتوريد جميع الأثاث والأنتيكات واللوح والنجف والديكورات الخاصة للجزء الجديد باللجنة منذ حوالي خمس سنوات.

وتلقى المهندس ياسر إدريس خطابا رسميا من المهندس عبد الفتاح رجب يؤكد فيه تحمله كافة تكاليف تأسيس مقر اللجنة الأولمبية على نفقته الخاصة بعلم السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وليس كما يزعم الرئيس السابق للجنة الأولمبية بأنه من قام بتحمل تلك التكاليف.

وأشار إدريس إلى أنه يثمن جهود المهندس عبد الفتاح رجب للمساهمة فى إثراء العمل الرياضي، متمنيا أن يتواصل التعاون المشترك فى الفترة القادمة، خاصة أن اللجنة الأولمبية بيت الرياضة المصرية وتفتح ذراعيها للجميع من يرغبون فى خدمة أبطال وبطلات مصر لتحقيق الأهداف المرجوة فى جميع البطولات القارية والعالمية الأولمبية.