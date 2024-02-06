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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل قبل ترويج الحشيش بدار السلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت جهات التحقيق المختصة، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام  وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة دار السلام في ضبط (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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