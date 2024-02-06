جامعة كفر الشيخ تعقد دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس

عقدت جامعة كفر الشيخ دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والتي ينظمها المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

وشارك فى التدريب كل من: الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب وإدارة الأزمات والكوارث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نواب رؤساء الجامعة السابقين والقيادات الجامعية السابقين والحاليين من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر، والقيادات الجامعية لممارسة عملية الإدارة الجامعية على أسس علمية سليمة وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، إلى أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الجلسات التدريبية التي تهدف الي تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور طارق عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز، إلى أن البرنامج التدريبي امتد على مدار ثلاثة أيام وتضمن اليوم الأول ثلاث جلسات تدريبية؛ الأولى «التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث»، والثانية «التخطيط الاستراتيجى»، والثالثة "فن القيادة الجامعية".

كما شهد اليوم الثانى ثلاث جلسات تدريبية الأولى حول «التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب» والثانية حول «إدارة الأزمات والكوارث»، أما الجلسة الثالثة تناولت «الجوانب المالية والإدارية بالجامعات».

واليوم الثالث شهد اربعة جلسات تدريبية، الأولى تناولت «القضايا القومية ومكافحة الفساد» والثانية حول «التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، والثالثة «التطوير المؤسسي في مجال ضمان الجودة»، أما الرابعة فكانت حول «الجوانب القانونية بالجامعات».