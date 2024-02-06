ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.
ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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سقوط عاطل بحوزته كيلو هيروين بمصر القديمة
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.