سقوط عاطل بحوزته كيلو هيروين بمصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.

ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.