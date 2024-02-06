أحمد الميداني مديراً لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش بمصر

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، على تعيين أحمد سمير الميداني عضو مجلس الإدارة مديرًا لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي “رجال وسيدات“ والتي تعد من ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى نحو 500 فرد يمثلون نحو 40 دولة، حيث إن التسجيل في البطولة مفتوح حتى يوم 17 فبراير.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.