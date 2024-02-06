ضبط سائق بحوزته 40 ألف قطعة ألعاب نارية في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 40 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار.



جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالألعاب النارية، فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من ضبط سائق "له معلومات جنائية" حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وعُثر بداخلها على عدد 40 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.