رئيس زراعة الشيوخ يعلن خطة اللجنة لمناقشة ملف الصادرات الزراعية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما شهدته الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الحالي من مناقشات بشأن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وملف استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعى، والذى تم إحالتهما للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الملفات تعد من أهم الملفات بالفعل في قطاع الزراعة الذى يعد من أهم القطاعات الإنتاجية حاليا، لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، وذلك بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.

ورأى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، لا سيما وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعى، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.

وأشار الجبلي، إلى أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، آليات التوسع في التصنيع الزراعي الذى من شأنه مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصنعة و زيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وضمان الاستغلال الجيد للمحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع البسيط، موضحا، أن اللجنة سوف تستمع إلي كافة الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية بذلك الملف، سواء الجهات الحكومية أو ممثلى المستثمرين وغيرها من الجهات، بهدف التوصل إلي حلول واقعة يمكن تطبيقها للإسراع في التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف، أيضا سوف تبحث اللجنة ملف استخدام التكنولوجيا في الزراعة، بما يحقق التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والأسمدة.

وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حول سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وقرر المجلس إحالة الطلبين إلي لجنة الزراعة والرى بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير بشأن كل منهما.

