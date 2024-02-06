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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطلين في سرقة المساكن بالشرابية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخصين في سرقة المساكن بمنطقة الشرابية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من حارس عقار بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتخصصا في سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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