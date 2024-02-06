زعيم المعارضة الإسرائيلية: عرضت على نتنياهو خروج المتطرفين من حكومته لأحل محلهم

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إخراج "المتطرفين" من حكومته ليحل محلهم.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن عرض دخوله حكومة نتنياهو يهدف للمساعدة في إتمام صفقة تبادل المحتجزين.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن نتنياهو لم يبد رغبة في إخراج وزيري الأمن القومي والمالية من حكومته، متابعا “اشترطت لدخول حكومة نتنياهو خروج وزيري الأمن القومي والمالية منها”.