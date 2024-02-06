معرض الكتاب.. استحداث محور جديد احتفاء بالقضية الفلسطينية وعدد الزوار يتخطى 4 ملايين

تختتم وزارة الثقافة اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ55 التي أقيمت تحت شعار «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وفي هذه الدورة احتفى المعرض بفلسطين وتاريخها وأدبائها، من خلال إقامة الندوات الثقافية وتقديم العروض الخاصة عن التراث الفلسطيني.

كما استحدثت وزارة الثقافة في هذه الدورة محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي ضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة"، إلى جانب الاحتفاء بإصدار 200 عنوان من مشروع "رؤية - رؤية للنشء" مع وزارة الأوقاف، التي تتضمن مواضيع تشمل البيئة، والذكاء الاصطناعي، وحماية الكنائس، وقصائد شعرية، وغيرها من المواضيع الغنية والمتنوعة.

وفي هذه الدورة تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة التي تقدمت للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات،ضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الصغيرة التي تقدمت بطلب المشاركة.

كما أعلن اتحاد الناشرين العرب عن مبادرة من أعضائه العرب تحت شعار "الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55"، وذلك بمنح خصومات وصلت إلى 50% للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية.

وشهد المعرض في هذا العام اقبالا كبيرا من الجمهور مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة حيث بلغ عدد زوار المعرض حتى امس الإثنين قرابة الـ 4 مليون زائر .

وفي هذه الدورة حسب بيان وزارة الثقافة فقد بلغ اجمالى مبيعات أجنحة قطاعات وزارة الثقافة اكثر من 78 ألف نسخة خلال يومين، فحقق جناحا الهيئة العامة للكتاب، ومبادرة "الثقافة والفن للجميع"، مبيعات بلغت أكثر من 50 ألف نُسخة، حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال مبيعاتها في اول يومين أكثر من 20 ألف نسخة من مختلف العناوين، بينما بلغت مبيعات المركز القومي للترجمة 5 الاف نسخة، وبلغت مبيعات اصدارات صندوق التنمية الثقافية حوالي 2000 نسخة، وفي دار الكتب بلغت المبيعات 1177 نسخة.

شاركت المكتبات المتنقلة التابعة للمكتبات العامة في فعاليات المعرض والتي تعد المشاركة الأولى لها التي أطلقت مبادرة "مصر تقرأ" تهدف من خلالها لتشجيع النشء والكبار على القراءة، من خلال أنشطة أُقيمت داخل المكتبة المتنقلة بجوار جناح الطفل .

واستحدثت قصور الثقافة هذا العام من الدورة بمعرض الكتاب سلسلة جديدة بعنوان الطبعة الثانية وهي تعنى بإعادة نشر الكتب التى صدرت طبعتها الأولى بالهيئة في شتى السلاسل وقد نفد توزيعها، وتأتي أربعة عناوين باكورة هذه السلسلة، وهي: «مذكرات مجنون» للوشون ترجمة ميرا أحمد، «مسرح الطفل المعاصر» د. محمد عبد العاطي، «خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية» محمد سعيد، و«السويس» وهو لمجموعة من الباحثين.

كما أطلقت قصور الثقافة في المعرض هذا العام كتاب «مختارات قصصية من حول العالم»، لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية.