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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد قليل.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون

ارشيفيه
ارشيفيه
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تستكمل بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون .
ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته. 

وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إحدى السيدات إرتكاب الواقعة استدعاء استهداف الجنايات تستكمل الزيتون